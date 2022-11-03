Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Разблокировка экспорта удобрений и зерна из РФ не входит в гарантии Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посольство РФ в Польше заявит протест из-за противоправного изъятия базы отдыха под Варшавой. Об этом рассказали дипломаты.

Прокуратура проследит, чтобы освободившийся Эдвард Бил 2,5 года не садился за руль. О таком решении сообщили в ведомстве.