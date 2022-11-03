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Политика

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Лавров провел пресс-конференцию после встречи с главой МИД Иордании

Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

РФ продолжит международное сотрудничество в области ядерных технологий – Захарова

Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО

Отдельного указа для завершения частичной мобилизации в РФ не требуется – Песков

Путин заявил о необходимости "разбюрокрачивания" оказания помощи товаропроизводителям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Разблокировка экспорта удобрений и зерна из РФ не входит в гарантии Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посольство РФ в Польше заявит протест из-за противоправного изъятия базы отдыха под Варшавой. Об этом рассказали дипломаты.

Прокуратура проследит, чтобы освободившийся Эдвард Бил 2,5 года не садился за руль. О таком решении сообщили в ведомстве.

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