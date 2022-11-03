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Политика

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Лавров провел пресс-конференцию после встречи с главой МИД Иордании

Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

РФ продолжит международное сотрудничество в области ядерных технологий – Захарова

Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО

Отдельного указа для завершения частичной мобилизации в РФ не требуется – Песков

Путин заявил о необходимости "разбюрокрачивания" оказания помощи товаропроизводителям

Новости часа: Путин поручил обеспечить туристическими сертификатами семьи участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение России о возобновлении участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы ее продлить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На Филевской линии метро запустили пилотный проект ароматизации поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

В Сеуле выписали из больницы пострадавшую во время давки россиянку. Об этом рассказали в посольстве РФ.

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