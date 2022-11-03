Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение России о возобновлении участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы ее продлить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На Филевской линии метро запустили пилотный проект ароматизации поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

В Сеуле выписали из больницы пострадавшую во время давки россиянку. Об этом рассказали в посольстве РФ.