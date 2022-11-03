Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

Владимир Путин заявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам весь объем зерна, предназначенный им в рамках продуктовой сделки. Президент подтвердил, что Москва возобновляет участие в вывозе продовольствия из одесских портов.

Сделка была поставлена на паузу из-за удара украинских беспилотников по Черноморскому флоту. Россия потребовала гарантий, что атак больше не будет, а посредником выступила Турция. Если условия будут нарушены, Москва оставляет за собой право выйти из сделки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.