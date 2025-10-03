03 октября, 18:15Политика
Путин отметил мужество и отвагу участников СВО
Участники СВО проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы страны, заявил Владимир Путин во время торжественной церемонии награждения учителей в новом концертном центре "Сириус". Государственные награды получили педагоги, которые обучали участников СВО.
Президент поздравил учителей с профессиональным праздником. Также он осмотрел залы "Сириуса", рассчитанные в совокупности на 1 700 зрителей.
