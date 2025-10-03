Форма поиска по сайту

Новости

03 октября, 18:15

Политика

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Владимир Путин впервые рассказал о беседе с Дональдом Трампом на Аляске

Путин: возможные поставки Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

Путин отметил устойчивость России к санкциям

Михаил Мишустин вручил премии правительства России в области образования в Москве

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером

Участники СВО проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы страны, заявил Владимир Путин во время торжественной церемонии награждения учителей в новом концертном центре "Сириус". Государственные награды получили педагоги, которые обучали участников СВО.

Президент поздравил учителей с профессиональным праздником. Также он осмотрел залы "Сириуса", рассчитанные в совокупности на 1 700 зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

