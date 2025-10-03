Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Владимир Путин заявил, что Россия быстро адаптировалась к вызову, который бросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и страны НАТО. Выступая на встрече с участниками дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, президент подчеркнул, что российская армия, государство и оборонная промышленность успешно справились с этой задачей.

Президент также отметил, что с Россией воюют практически все страны НАТО, включая инструкторов, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. По его словам, на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.