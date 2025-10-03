Владимир Путин впервые рассказал о беседе с Дональдом Трампом на Аляске

Владимир Путин впервые рассказал о своей беседе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, российский лидер назвал американского коллегу комфортным собеседником.

Путин отметил прямолинейный стиль администрации США, подчеркнув, что предпочитает это двусмысленным намекам. Он заявил, что Россия сохраняет право руководствоваться собственными национальными интересами, одним из которых является восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами.

