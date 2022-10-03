В РФ проведут эксперимент по использованию приложения смартфона как аналога паспорта

Эксперимент по использованию приложения смартфона как аналога паспорта планируют провести в России. Это следует из поручений Владимира Путина, которые 3 октября опубликовали на сайте Кремля.

Президент распорядился расширить функционал госуслуг. В частности речь идет об обеспечении возможности давать и отзывать согласие на обработку персональных данных для получения тех или иных услуг.

Поручения должны быть исполнены до 15 ноября, говорится в документе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.