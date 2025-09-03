Путин заявил, что готов в любое время встретиться с Зеленским

Владимир Путин заявил, что готов в любое время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он приедет в Москву. Об этом российский лидер высказался на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам главы государства, он никогда не отказывался от встречи, если она будет хорошо подготовлена и сможет привести к каким-то позитивным результатам. Путин также отметил, что президент США Дональд Трамп попросил его провести такую встречу во время саммита на Аляске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.