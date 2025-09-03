Путин пригласил Зеленского в Москву

Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Москву, если он готов к такой встрече. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин рассказал, что он никогда не отказывался от встречи с украинским лидером. Глава государства также отметил, что это мероприятие должно быть хорошо подготовлено, а также призвано привести к возможным позитивным результатам.

