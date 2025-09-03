Форма поиска по сайту

03 сентября, 12:15

Политика

Путин провел встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Путин провел встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне начались в Китае

Путин посетил масштабный военный парад в Пекине

Путин напомнил, что Россия не возражала против вступления Украины в Евросоюз

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

Путин заявил о поддержке стратегического партнерства с Китаем

Путин назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин конфликта

Владимир Путин назвал втягивание Украины в НАТО причиной конфликта

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Владимир Путин встретился в Китае с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры проходили как в составе делегаций, так и в формате тет-а-тет. После разговора главы государств тепло попрощались.

Перед этим мероприятием российский президент посетил масштабный военный парад в Пекине. За прохождением армейских расчетов и колонн боевой техники он наблюдал вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами более 20 государств и правительств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

