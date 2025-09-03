Путин провел встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Владимир Путин встретился в Китае с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры проходили как в составе делегаций, так и в формате тет-а-тет. После разговора главы государств тепло попрощались.

Перед этим мероприятием российский президент посетил масштабный военный парад в Пекине. За прохождением армейских расчетов и колонн боевой техники он наблюдал вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами более 20 государств и правительств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.