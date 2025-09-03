Путин посетил масштабный военный парад в Пекине

Владимир Путин посетил в Пекине масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. За прохождением армейских расчетов и колонн боевой техники российский президент наблюдал вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Среди показанной на мероприятии техники были новые образцы танков, боевые беспилотники, гиперзвуковые ракеты и межконтинентальные ядерные ракеты "Дунфэн-5Ц". Впервые в шествии участвовали Военно-космические и Кибервойска.

В финале парада в небо выпустили 80 тысяч голубей, которые символизировали победу на японскими захватчиками, а также стремление к миру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.