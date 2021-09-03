Владимир Путин прокомментировал возможный уход со своих постов главы МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Отмечается, что они идут на осенние выборы в Государственную Думу.

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