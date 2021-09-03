Путин заявил, что Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму

Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ Сергея Брилева.

"Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили предвыборный список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей", – рассказал президент.

Путин подчеркнул, что решение о депутатской работе Шойгу и Лавров должны принимать самостоятельно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.