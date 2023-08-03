15:00Политика
Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
В Москве начали бесплатно раздавать воду на вокзалах и автостанциях из-за жары. Об этом сообщил Дептранс.
Участники портала "Активный гражданин" могут проголосовать за мероприятия на День города. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.