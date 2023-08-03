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Политика

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

Новости часа: Путин отметил рост производства компьютеров и электрооборудования в РФ

Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ

Песков прокомментировал возможность вступления новых стран в БРИКС

Новости часа: Путин вручил государственные награды участникам СВО

Путин вручил госнаграды участникам СВО

Новости часа: Путин сообщил о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

В Москве начали бесплатно раздавать воду на вокзалах и автостанциях из-за жары. Об этом сообщил Дептранс.

Участники портала "Активный гражданин" могут проголосовать за мероприятия на День города. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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