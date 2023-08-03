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Экономика

Новости часа: Путин отметил рост производства компьютеров и электрооборудования в РФ

Новости часа: Путин отметил рост производства компьютеров и электрооборудования в РФ

Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ

Песков прокомментировал возможность вступления новых стран в БРИКС

Новости часа: Путин вручил государственные награды участникам СВО

Путин вручил госнаграды участникам СВО

Новости часа: Путин сообщил о проработке вариантов поставок зерна для нуждающихся стран

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке

Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Владимир Путин отметил рост производства компьютеров, электрооборудования и металлургических изделий в России. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Контроль пожарной безопасности усилили в Москве из-за жары. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Камеры в Москве с 3 августа начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Это данные Госавтоинспекции.

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