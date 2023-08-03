Новости часа: Путин отметил рост производства компьютеров и электрооборудования в РФ

Владимир Путин отметил рост производства компьютеров, электрооборудования и металлургических изделий в России. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Контроль пожарной безопасности усилили в Москве из-за жары. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Камеры в Москве с 3 августа начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Это данные Госавтоинспекции.