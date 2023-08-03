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Экономика

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ

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По итогам первого полугодия рост производства на предприятиях обрабатывающей промышленности составил более 6%. При этом занятость сотрудников в этой сфере сохраняется на уровне 2021 года – 10 миллионов человек.

Как заявил Владимир Путин на встрече с руководителями отрасли, это хороший результат, который говорит о том, что российская промышленность "набирает ход", причем динамика второго полугодия тоже положительная.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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