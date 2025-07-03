03 июля, 17:15Политика
Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 3 июля
Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 3 июля. Об этом президент рассказал во время посещения Национального центра "Россия".
Там глава государства ознакомился с новыми российскими брендами – участниками конкурса "Знай наших". Президент подчеркнул, что государство продолжит поддерживать инициативы по созданию отечественной продукции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.