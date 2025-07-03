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03 июля, 17:15

Политика

Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 3 июля

Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 3 июля

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Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 3 июля. Об этом президент рассказал во время посещения Национального центра "Россия".

Там глава государства ознакомился с новыми российскими брендами – участниками конкурса "Знай наших". Президент подчеркнул, что государство продолжит поддерживать инициативы по созданию отечественной продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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