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03 июля, 11:45

Политика

Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

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Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит главы государства продлится с 3 по 4 июля.

Лидеры ШОС обсудят сотрудничество и совершенствование самой организации. По итогам заседания будет подписана Астанинская декларация. Также предусмотрена встреча в формате "ШОС плюс", на которой примут участие руководители государств, формально не входящих в состав организации, наблюдатели и другие гости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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