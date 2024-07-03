Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит главы государства продлится с 3 по 4 июля.

Лидеры ШОС обсудят сотрудничество и совершенствование самой организации. По итогам заседания будет подписана Астанинская декларация. Также предусмотрена встреча в формате "ШОС плюс", на которой примут участие руководители государств, формально не входящих в состав организации, наблюдатели и другие гости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

