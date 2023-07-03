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Политика

Песков прокомментировал попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Песков прокомментировал попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

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Попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Аксенов является настоящим бойцом, и пожелал ему силы духа.

Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства задержали подозреваемого, который готовил покушение на Сергея Аксенова. По версии следствия, мужчина прошел на территории Украины курсы специальной подготовки, после чего был отправлен в Крым, где собрал из подручных материалов взрывное устройство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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