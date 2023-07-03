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Новости

13:45

Политика

Новости часа: Песков заявил, что надежд на новые переговоры по зерновой сделке немного

Новости часа: Песков заявил, что надежд на новые переговоры по зерновой сделке немного

Путина проинформировали о попытке покушения на Аксенова

Мишустин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах РФ в этом году

Новости часа: число бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличили

Мишустин рассказал об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах

Новости часа: ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях

Новости часа: Путин призвал проводить политику по продвижению отечественных брендов

Путин заявил, что российские компании не уступают зарубежным

Новости часа: бесплатные маршруты запустили в Москве после ЧП на Павелецком направлении

Песков указал на отсутствие предпосылок для окончания СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время до истечения зерновой сделки есть, но надежды на выполнение обязательств в отношении России не так много. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина не достигла целей контрнаступления ни на одном из направлений. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Дожди могут вернуться в Москву с четверга, 6 июля. Об этом сообщили синоптики.

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