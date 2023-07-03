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Новости часа: Песков заявил, что надежд на новые переговоры по зерновой сделке немного
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время до истечения зерновой сделки есть, но надежды на выполнение обязательств в отношении России не так много. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украина не достигла целей контрнаступления ни на одном из направлений. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Дожди могут вернуться в Москву с четверга, 6 июля. Об этом сообщили синоптики.