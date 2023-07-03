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Общество

Новости часа: число бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличили

Новости часа: число бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличили

Мишустин рассказал об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах

Новости часа: ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях

Новости часа: Путин призвал проводить политику по продвижению отечественных брендов

Путин заявил, что российские компании не уступают зарубежным

Новости часа: бесплатные маршруты запустили в Москве после ЧП на Павелецком направлении

Песков указал на отсутствие предпосылок для окончания СВО

Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее

Новости часа: Путин заявил о необходимости запустить электронные визы в короткие сроки

Новости часа: Путин потребовал ускорить разработку концепции по автотуризму по России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличили. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Москве реорганизуют три участка бывших промзон и неэффективно используемую территорию. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова украинским диверсантом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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