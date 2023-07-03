Новости часа: число бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличили. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Москве реорганизуют три участка бывших промзон и неэффективно используемую территорию. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова украинским диверсантом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.