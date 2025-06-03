Песков заявил об ожидании в РФ реакции украинской стороны на предложенный меморандум

Москва ждет реакции на переданный Киеву меморандум. Возможные компромиссы по нему не могут обсуждаться публично. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он отметил, что трехсторонняя встреча Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.