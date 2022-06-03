Путин заявил, что Россия непричастна к росту цен на газ

Действия России никак не повлияли на повышение цен на газ, заявил Владимир Путин. Он объяснил случившееся недальновидной политикой Европы, в частности, отказом от долгосрочных контрактов.

Также президент России уличил Запад в попытках переложить с больной головы на здоровую проблемы в сфере продовольствия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.