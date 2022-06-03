Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 млн тонн – Путин

Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в текущем сельском году страна поставит за рубеж 37 миллионов тонн.

Президент пояснил, что экспорт может быть увеличен уже в 2022–2023 годах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.