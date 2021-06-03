В Кремле прокомментировали отказ от доллара в ФНБ

В Кремле прокомментировали скорый отказ от доллара в Фонде национального благосостояния. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что дедолларизация идет во многих странах из-за беспокойства о надежности американской валюты, как основной резервной. По его словам, процесс отказа от доллара постоянный, виден невооруженным глазом, и касается не только РФ.

Ранее глава Минфина заявил, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния в течение месяца. И снизит долю британского фунта в нем, но вырастут доли золота, евро и юаня.

Сразу после заявлений Антона Силуанова рубль пошел в рост на бирже. Центробанк понизил курсы американской и европейской валюты на пятницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.