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Политика

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице

РФ продолжит контакты по зерновой сделке – Песков

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Новости часа: Собянин заявил, что за 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК

День молодежи будет отмечаться в РФ в последнюю субботу июня

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Новости часа: Путин заявил, что реальные доходы росссиян начали расти

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия продолжит контакты по зерновой сделке, рассчитывая на выполнение ее условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блогер Александра Митрошина заявила, что не выплатила 120 миллионов рублей налогов из-за ошибки аутсорсинговой компании. Она признала, что уделяла недостаточно внимания вопросам бухгалтерии и действительно не доплатила часть денег.

Ночные заморозки обещают в Москве и области с 6 по 8 мая. Об этом рассказали синоптики.

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