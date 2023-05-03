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Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия продолжит контакты по зерновой сделке, рассчитывая на выполнение ее условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Блогер Александра Митрошина заявила, что не выплатила 120 миллионов рублей налогов из-за ошибки аутсорсинговой компании. Она признала, что уделяла недостаточно внимания вопросам бухгалтерии и действительно не доплатила часть денег.
Ночные заморозки обещают в Москве и области с 6 по 8 мая. Об этом рассказали синоптики.