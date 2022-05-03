Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудили отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Они подняли вопросы двусторонней повести дня и продвижения союзного строительства.

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в контексте спецоперации на Украине.

