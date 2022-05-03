Путин провел телефонный разговор с Макроном

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся 3 мая.

В ходе диалога главы РФ и Франции продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он обратил внимание на то, что страны, входящие в состав Евросоюза, продолжают игнорировать преступления украинских силовиков, включая массированные обстрелы городов и населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате которых гибнут мирные жители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.