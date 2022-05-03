Вакцинация лис и енотовидных собак от бешенства стартовала в Москве, сообщает пресс-служба комитета ветеринарии столицы.

Чиновникам запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные санкции РФ, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Путин во вторник проведет телефонный разговор с Макроном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.