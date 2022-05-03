Владимир Путин подписал указ о новых ответных мерах России на санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом вводится запрет на сделки с зарубежными компаниями и физическими лицами, которые попадают под ограничительные меры. Также запрещается вывозить за пределы России продукцию и сырье, если они поставляются лицам, находящимся под санкциями.

Президент поручил кабмину в течение 10 дней составить список тех, на кого будет распространяться новый указ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.