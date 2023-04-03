Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мирная жительница ранена при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.

Россия никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном – пропаганда. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

