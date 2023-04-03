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Новости

03 апреля, 22:00

Происшествия

Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

В Кремле назвали терактом убийство военкора Владлена Татарского

Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Путин утвердил создание фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

Новости часа: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Новости часа: Лавров прокомментировал обновленную Концепцию внешней политики РФ

Путин подписал указ об обновленной Концепции России по внешней политике

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мирная жительница ранена при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.

Россия никому не угрожает ядерной войной, утверждения об обратном – пропаганда. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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