Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил властям Московской области уделить особое внимание рекультивации мусорных полигонов. Президент РФ также отметил, что там провели большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов.

Задержанная Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с Владленом Татарским статуэтку, которая взорвалась. Таковы данные МВД.

Патронажные медсестры в Москве теперь оформляют протоколы в электронном виде. Об этом рассказал Сергей Собянин.