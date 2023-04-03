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Новости

03 апреля, 14:30

Происшествия

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

В Кремле назвали терактом убийство военкора Владлена Татарского

Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Путин утвердил создание фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

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Путин подписал указ об обновленной Концепции России по внешней политике

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Производство наиболее востребованных вооружений увеличат в несколько раз – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил властям Московской области уделить особое внимание рекультивации мусорных полигонов. Президент РФ также отметил, что там провели большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов.

Задержанная Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с Владленом Татарским статуэтку, которая взорвалась. Таковы данные МВД.

Патронажные медсестры в Москве теперь оформляют протоколы в электронном виде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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