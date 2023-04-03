Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского. По его словам, киевский режим может стоять за убийством военкора.

Парад в честь Дня Победы состоится на Красной площади 9 мая, а генеральная репетиция – 7 мая. О датах сообщили в Кремле.

Детские сады, школы и поликлинику построят на севере Москвы в этом году. Об это заявил Сергей Собянин.