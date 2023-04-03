03 апреля, 12:45Происшествия
Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского. По его словам, Владимира Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.
Взрыв произошел в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной. В результате произошедшего погиб журналист Владлен Татарский, еще 32 человека получили ранения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.