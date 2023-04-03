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03 апреля, 12:45

Происшествия

Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского. По его словам, Владимира Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

Взрыв произошел в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной. В результате произошедшего погиб журналист Владлен Татарский, еще 32 человека получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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