Песков заявил, что Зеленский не хочет мира на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет мира и усилий Вашингтона и готовности Москвы в таких условиях недостаточно.

Представитель Кремля отметил, что остается группа стран Запада, которые готовы поддерживать Украину. Также Песков рассказал о реакции российского президента на скандал в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским.

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