Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов.

В небе над ДНР военные России сбили украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До восьми баллов обещают на московских дорогах вечером 3 марта. О транспортной ситуации рассказали в ЦОДД.