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03 марта, 16:45

Политика

Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов.

В небе над ДНР военные России сбили украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До восьми баллов обещают на московских дорогах вечером 3 марта. О транспортной ситуации рассказали в ЦОДД.

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