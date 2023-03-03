03 марта, 16:45Политика
Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин на совещании Совбеза предложил обсудить меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов.
В небе над ДНР военные России сбили украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
До восьми баллов обещают на московских дорогах вечером 3 марта. О транспортной ситуации рассказали в ЦОДД.