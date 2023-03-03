Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Теракт в Брянской области будут разбирать и примут меры по недопущению такого в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Время ожидания поездов на станциях БКЛ в часы пик сократилось до 1,5–2 минут. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В аварии на Кутузовском проспекте пострадали три человека. Это данные МВД.