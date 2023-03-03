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Новости

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Происшествия

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию в Брянской области

В Кремле назвали атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Теракт в Брянской области будут разбирать и примут меры по недопущению такого в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Время ожидания поездов на станциях БКЛ в часы пик сократилось до 1,5–2 минут. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В аварии на Кутузовском проспекте пострадали три человека. Это данные МВД.

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