Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

В Кремле восхищены геройством мальчика, который спас других детей в Брянской области во время атаки украинских диверсантов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот поступок будет отмечен на самом высоком уровне.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане был ранен мальчик 2012 года рождения. Он получил ранение, но вывел двух других детей и помог им спрятаться. Власти региона подготовят документы для представления к награждению за отвагу пострадавшего мальчика.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.