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Политика

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

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Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он отметил, что героизм погибшего при теракте мужчины и раненого мальчика будет отмечен.

В четверг, 2 марта, в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа, которая совершила обстрел движущегося автомобиля. В результате атаки погибли два человека, а также пострадал 10-летний ребенок.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикапроисшествиярегионывидеоЕвгения Мирошкина
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