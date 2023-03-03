Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он отметил, что героизм погибшего при теракте мужчины и раненого мальчика будет отмечен.

В четверг, 2 марта, в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа, которая совершила обстрел движущегося автомобиля. В результате атаки погибли два человека, а также пострадал 10-летний ребенок.