Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Западное эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, которое вступает в силу 5 февраля, приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что несмотря ни на какие действия Запада, СВО не остановится, пока не будет достигнута главная цель.

Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдет на все ради интересов США. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Британский люксовый бренд Paul Smith прекращает работу в России. Об этом стало известно СМИ.