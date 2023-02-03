Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Политика

Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты – Песков

Новости часа: в РФ зафиксировали второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен"

Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

Поставки оружия Киеву мотивируют РФ активнее задействовать свой потенциал – Песков

Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

Новости часа: Путин почтил память защитников Сталинграда

У России много друзей во всем мире – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Западное эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, которое вступает в силу 5 февраля, приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что несмотря ни на какие действия Запада, СВО не остановится, пока не будет достигнута главная цель.

Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдет на все ради интересов США. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Британский люксовый бренд Paul Smith прекращает работу в России. Об этом стало известно СМИ.

Читайте также
властьполитикабизнесэкономикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика