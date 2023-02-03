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Политика

Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты – Песков

Новости часа: в РФ зафиксировали второй случай заражения подвариантом COVID-19 "Кракен"

Новости часа: Песков сообщил о проработке дополнительных льгот для детей Сталинграда

Поставки оружия Киеву мотивируют РФ активнее задействовать свой потенциал – Песков

Новости часа: Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

Новости часа: Путин почтил память защитников Сталинграда

У России много друзей во всем мире – Путин

Путин указал на попытки втянуть Европу в войну с Россией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма. Пресс-секретарь президента добавил, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому СВО продолжается.

Активное распространение подварианта COVID-19 "Кракен" маловероятно. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Поезд, посвященный туризму в Нижегородской области, запустили в московском метро. О запуске сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

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