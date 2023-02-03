Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма. Пресс-секретарь президента добавил, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому СВО продолжается.

Активное распространение подварианта COVID-19 "Кракен" маловероятно. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Поезд, посвященный туризму в Нижегородской области, запустили в московском метро. О запуске сообщила пресс-служба столичного метрополитена.