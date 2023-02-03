13:15Политика
Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма. Пресс-секретарь президента добавил, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому СВО продолжается.
Активное распространение подварианта COVID-19 "Кракен" маловероятно. Об этом заявил Роспотребнадзор.
Поезд, посвященный туризму в Нижегородской области, запустили в московском метро. О запуске сообщила пресс-служба столичного метрополитена.