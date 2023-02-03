13:15Экономика
В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты – Песков
Западное эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, которое вступает в силу 5 февраля, приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, он подчеркнул, что несмотря ни на какие действия Запада, специальная военная операция не остановится, пока не будет достигнута главная цель – защита людей, которые проживают в новых регионах страны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.