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Экономика

В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты – Песков

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Западное эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, которое вступает в силу 5 февраля, приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что несмотря ни на какие действия Запада, специальная военная операция не остановится, пока не будет достигнута главная цель – защита людей, которые проживают в новых регионах страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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