Путин заявил об отсутствии планов по введению ограничений из-за "Омикрона"

Владимир Путин заявил, что правительство РФ не планирует вводить ограничения и локдаун из-за распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.

Кроме того, президент отметил, что в ближайшее время в правительстве могут задуматься и об отмене некоторых ограничений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент речи о введении в России локдауна, карантина или других чрезвычайных мер из-за коронавируса не идет. В России уже есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.