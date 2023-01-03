Соцгарантии для военнослужащих и скандал с Валерием Меладзе

Военнослужащие получат дополнительные социальные гарантии. Указ подписал Владимир Путин. В случае ранения во время участия в спецоперации бойцу выплатят 3 миллиона рублей. А в случае его гибели семья погибшего получит 5 миллионов.

Также Владимир Путин поручил предоставлять льготы участникам спецоперации в режиме "одного окна". Ряд поручений сформирован по итогам встречи президента с матерями военнослужащих в конце ноября.

ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении более 120 человек и технику – в том числе системы залпового огня. Также российские войска уничтожили в ДНР более 130 наемников. Удар по пунктам дислокации иностранного легиона нанесли воздушно-космические силы РФ.

Минобороны показало, как работают боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" в зоне спецоперации. Батарея получила данные от средств артиллерийской разведки и выдвинулась на позиции. Затем военные нанесли удары по выявленным объектам украинских националистов.

Валерий Меладзе появился в соцсетях после скандального концерта в Дубае. В своем посте он заверил, что цитата "никому не пытается угодить". Между тем, на видео с концерта, которое попало в Сеть, слышно, как певец отвечает поклоннику на украинский лозунг.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.