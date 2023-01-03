Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 21:00

Общество

Соцгарантии для военнослужащих и скандал с Валерием Меладзе

Соцгарантии для военнослужащих и скандал с Валерием Меладзе

Путин поручил предоставлять льготы участникам спецоперации в режиме "одного окна"

Военнослужащие получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина

Семьям военных и росгвардейцев в случае их гибели в СВО выплатят по 5 млн рублей

Все соцобязательства перед жителями новых регионов РФ должны быть выполнены – Мишустин

Президент поздравил россиян с Новым годом

Путин поздравил россиян с Новым годом

Новости часа: Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба, где встретился с военными

Новости часа: Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени

Путин вручил боевые награды российским военнослужащим

Военнослужащие получат дополнительные социальные гарантии. Указ подписал Владимир Путин. В случае ранения во время участия в спецоперации бойцу выплатят 3 миллиона рублей. А в случае его гибели семья погибшего получит 5 миллионов.

Также Владимир Путин поручил предоставлять льготы участникам спецоперации в режиме "одного окна". Ряд поручений сформирован по итогам встречи президента с матерями военнослужащих в конце ноября.

ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении более 120 человек и технику – в том числе системы залпового огня. Также российские войска уничтожили в ДНР более 130 наемников. Удар по пунктам дислокации иностранного легиона нанесли воздушно-космические силы РФ.

Минобороны показало, как работают боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" в зоне спецоперации. Батарея получила данные от средств артиллерийской разведки и выдвинулась на позиции. Затем военные нанесли удары по выявленным объектам украинских националистов.

Валерий Меладзе появился в соцсетях после скандального концерта в Дубае. В своем посте он заверил, что цитата "никому не пытается угодить". Между тем, на видео с концерта, которое попало в Сеть, слышно, как певец отвечает поклоннику на украинский лозунг.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществобезопасностьвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика