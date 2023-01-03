Владимир Путин поручил предоставлять льготы участникам спецоперации в режиме "одного окна". Ряд поручений сформирован по итогам встречи президента с матерями военнослужащих в конце ноября.

Так, Минобороны поручено представить доклад об обеспечении воинских частей вооружением, экипировкой и спецтехникой. Минздрав должен рассмотреть возможности медицинских организаций для оказания помощи бойцам. А правительство разработает комплексную программу реабилитации и трудоустройства тех, кто участвовал в спецоперации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.