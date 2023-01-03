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Общество

Все соцобязательства перед жителями новых регионов РФ должны быть выполнены – Мишустин

Все соцобязательства перед жителями новых регионов РФ должны быть выполнены – Мишустин

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Все социальные обязательства перед жителями новых регионов России должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с главой фонда обязательного медицинского страхования.

По словам Ильи Баланина, система ОМС заработает в новых субъектах с 2024 года. Премьер- министр также напомнил о словах президента о важной роли эффективной системы здравоохранения в сбережении россиян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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