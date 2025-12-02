Форма поиска по сайту

02 декабря, 19:15

Политика

Путин заявил об особом значении освобожденного Красноармейска для СВО

Дмитрий Песков рассказал, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа

Владимир Путин встретится в Москве со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Переговоры Путина и Орбана стартовали в Кремле

Песков подтвердил проведение встречи Путина и Орбана в Москве 28 ноября

Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Освобожденный город Красноармейск имеет особое стратегическое значение для выполнения задач специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

По его словам, город является не только крупным инфраструктурным узлом, но и важным плацдармом, с которого российские войска могут развивать наступление в любом направлении, которое сочтет нужным Генштаб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

