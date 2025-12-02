Путин заявил об особом значении освобожденного Красноармейска для СВО

Освобожденный город Красноармейск имеет особое стратегическое значение для выполнения задач специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

По его словам, город является не только крупным инфраструктурным узлом, но и важным плацдармом, с которого российские войска могут развивать наступление в любом направлении, которое сочтет нужным Генштаб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.