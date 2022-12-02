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Новости

02 декабря, 18:00

Общество

Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов в Донецке

У российских паралимпийцев будут международные соревнования – Путин

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Песков напомнил, что США все еще не признают новые регионы России

Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Путин поднял вопрос о развитии служб психологической помощи в РФ

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов. С просьбой к президенту обратился инвалид-колясочник, раненный в ходе боевых действий в Донбассе.

В Испании полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде. Об этом сообщили СМИ.

2 декабря станут известны последние участники плей-офф ЧМ по футболу.

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