Новости часа: Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов. С просьбой к президенту обратился инвалид-колясочник, раненный в ходе боевых действий в Донбассе.

В Испании полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде. Об этом сообщили СМИ.

2 декабря станут известны последние участники плей-офф ЧМ по футболу.