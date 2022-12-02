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Новости

02 декабря, 17:15

Политика

Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Путин поддержал создание центров реабилитации для раненых бойцов в Донецке

У российских паралимпийцев будут международные соревнования – Путин

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Песков напомнил, что США все еще не признают новые регионы России

Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Путин поднял вопрос о развитии служб психологической помощи в РФ

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что раненные в ходе спецоперации солдаты должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшего восстановления. Он подчеркнул, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

У западного "спецтрибунала по России" никогда не будет юрисдикции над РФ. Об этом сообщили в МИД.

Задержанного в Милане сына красноярского губернатора Усса перевели под домашний арест. Об этом рассказал генконсул РФ в Милане Дмитрий Штодин.

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