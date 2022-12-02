Новости часа: Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что раненные в ходе спецоперации солдаты должны быть обеспечены всем необходимым для скорейшего восстановления. Он подчеркнул, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

У западного "спецтрибунала по России" никогда не будет юрисдикции над РФ. Об этом сообщили в МИД.

Задержанного в Милане сына красноярского губернатора Усса перевели под домашний арест. Об этом рассказал генконсул РФ в Милане Дмитрий Штодин.