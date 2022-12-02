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Новости

02 декабря, 15:15

Политика

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Песков напомнил, что США все еще не признают новые регионы России

Новости часа: Песков прокомментировал заявление Макрона о планах поговорить с Путиным

Путин поднял вопрос о развитии служб психологической помощи в РФ

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Новости часа: Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Удары по целям на Украине стали неизбежной ответной мерой на украинские атаки на РФ. Об этом сообщил Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Российские военные поразили три склада ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области. Такие данные опубликовали в Минобороны РФ.

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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