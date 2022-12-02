02 декабря, 15:15Политика
Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Удары по целям на Украине стали неизбежной ответной мерой на украинские атаки на РФ. Об этом сообщил Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Российские военные поразили три склада ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области. Такие данные опубликовали в Минобороны РФ.
Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.